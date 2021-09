Me Abdoulaye Babou : «Le passeport diplomatique est un outil de souveraineté de l’Etat»

A chaque fois qu’un document administratif n’est pas délivré dans les normes, on parle de faux et usage de faux. Les coupables de ces délits sont condamnés à une peine allant de cinq à dix ans, selon Maitre Abdoulaye Babou. L’avocat de faire retenir que «le passeport diplomatique est un outil de souveraineté de l’Etat».





Prenant l’exemple du passeport diplomatique, la robe noire atteste que notre pays en distribue à des Sénégalais, des étrangers peuvent aussi détenir un passeport diplomatique sénégalais. «Il faut cependant se demander comment ils peuvent l’obtenir. C’est le ministère des Affaires étrangères qui le distribue et cela en fonction d’un texte qui a déjà été voté », clarifie Me Babou





Et d’ajouter : «l’avantage est qu’on ne fait pas la queue comme tout le monde, on n’a pas besoin de visa dans certains pays mais aussi à l’aéroport, on a certains privilèges. Avant de conclure que le passeport diplomatique n’est pas distribué n’importe comment. «Il est vrai que les députés en ont droit ainsi que leurs épouses mais il faut remplir un certain nombre de critère conformément aux textes ».