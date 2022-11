Me Abdoulaye Tall sur l'arrestation de la garde rapprochée de Sonko : "C'est un enlèvement"

Les gardes du corps d'Ousmane Sonko arrêtés à Dakar ont été acheminés à la brigade de Saly.

Selon Me Tall, les responsables du Pastef ont fait le tour des commissariats et des brigades de Dakar à la recherche des personnes arrêtées.





"Ce n'est qu'arrivé à Thiès qu'un garde nous a contactés pour nous dire qu'ils ont été amenés à Saly. Sans désemparer, nous avons fait le trajet pour venir à Mbour", explique Me Tall.





D'après l'avocat, le "Nemeku Tour" ne va souffrir aucunement des arrestations perpétrées sur la garde rapprochée d'Ousmane Sonko.





Toutefois, il alerte sur la sécurité du leader du Pastef. "Présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée. Vous conviendrez avec moi qu'il est dans une situation de vulnérabilité et de précarité par rapport à sa sécurité. Le protocole va se réunir et nous allons peaufiner une position par rapport à cela. Le parti va se réunir pour dégager une stratégie. Il est hors de question que le président Ousmane Sonko se déplace sans garde rapprochée. C'est hors de question dans ce pays. Nous allons voir ce qu'on leur reproche", peste Me Tall.