Me Amadou Sall guéri de la Covid-19:"J’ai quitté l’hôpital, le corps endolori"

Me El Hadji Amadou Sall fait partie de la longue liste de personnalités politiques qui ont choppé la Covid-19. En effet, testé positif il y a "quelques jours", l'avocat et ancien porte-parole du Pds a été déclaré guéri ce dimanche 2 août 2020. Il s'est exprimé sur sa page Facebook officielle. Voici son post:





« J’ai été testé positif au Covid 19 depuis quelques jours. Aujourd’hui, j’ai été testé négatif deux fois de suite et déclaré guéri. J’ai quitté l’hôpital, le corps endolori certes mais bien soulagé du virus meurtrier. Je rends grâce à Dieu qui m’a protégé et qui m’a permis de m’en sortir. Je suis fier et remercie du fond du cœur les médecins et tout le personnel soignant comme non soignant qui a fait preuve d’abnégation, de patience, de compétence mais surtout de générosité. Je laisse Dieu les rétribuer de la part des justes. Je suis sensible à la souffrance de ma famille comme je suis fier du soutien de chacun. Sans eux rien n’aurait été possible. Mes amis, nos militants et responsables ne pourront jamais être assez remerciés pour le soutien, l’assistance sans faille, une présence permanente. Leurs prières et vœux m’ont accompagné. Que Dieu les paye de leurs efforts si sincères. Merci et encore merci a tous, à tous mes amis. »