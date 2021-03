Section de Recherches/Tribunal: Ousmane Sonko introuvable

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko n’est plus à la Section de recherches de la Gendarmerie. Il est introuvable depuis 4h45. L'information est donnée par ses avocats Mes Khoureyssi Ba et Bamba Cissé .Selon Me Khoureyssi Ba , le leader de Pastef est " invisible au Palais de Justice ( ni dans le cabinet du Juge encore ni à la cave), Ousmane Sonko est annoncé dans une fourgonnette blindée du GIGN"Même son de cloche chez Me Bamba Cissé, d'après lui, "Ousmane Sonko a été exfiltré sans nous informer et est introuvable ni à la SR ni à la cave du tribunal. Nous demandons à l'État de nous dire où il se trouve en ce moment"