Me El Hadji Diouf à Ousmane Sonko : "On ne peut pas violer une fille et revenir pardonner"

"Lavocat du peuple", Me El Hadji Diouf n'a pas tardé à réagir, suite à la décision d'Ousmane Sonko de pardonner son accusatrice Adji Sarr."C'est lui qui doit demander pardon pour avoir violé Adji Sarr. Il doit regretter son acte devant les parents de ma cliente et le peuple sénégalais au lieu de manipuler l'opinion", dit-il sur Rfm.L' avocat de Adji Sarr se pose mille et une questions sur le refus du leader du Pastef de répondre à la convocation de la Section de recherches."On ne peut pas violer une fille et revenir pardonner. Ousmane Sonko doit se retrouver en prison et il le sait. C'est pourquoi, il fait entrer maintenant en action sa maman, les marabouts etc. Il a peur et il sait qu'il ne peut pas échapper à la guillotine", déclare l'avocat.Selon lui, Ousmane Sonko se victimise alors que la vraie victime dans cette affaire, c'est Adji Sarr.