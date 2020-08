Me El Hadji Diouf (Guéri de la Covid-19) : "Si on avait fermé Dakar et Touba..."

Le leader du Parti des travailleurs et du peuple (PTP), Me El Hadji Diouf, a été guéri du Coronavirus.





L’avocat en a fait, lui-même, la révélation, ce dimanche, lors de l’émission Grand Jury de la Rfm dont il était l’invité.





«Je n’avais plus d’appétit, j’avais mal aux jambes. Je n’avais pas de toux ni maux de gorge ni de température élevée. J’en ai parlé à ma femme et nous nous sommes rendus à l’hôpital où j’ai été testé positif», a-t-il révélé.





Toutefois, la robe noire précise qu’il n’a pas été un cas grave. «Je n’ai pas connu la réanimation», déclare-t-il.





Dans la foulée, Me El Hadji Diouf dénonce "une gestion trop laxiste" du Coronavirus.