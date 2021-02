Me Khassimou Touré était une «incarnation parfaite de l'élégance prétorienne» (Juge Papa Mohamed Diop)

Papa Mohamed Diop rend hommage à Me Khassimou Toure

Le président du tribunal de grande instance de Diourbel a réagi au décès de Me Khassimou Touré, ce lundi. Il a ainsi rendu un ultime hommage au disparu qui a succombé à son domicile situé au quartier Hlm de Touba.





« C'est avec tristesse et consternation que l'on a appris le rappel à Dieu de Me Khassimou Touré. Avocat émérite et juriste hors pair, il savait allier aisément courtoisie et perspicacité, toutes vertus qui ont fait de lui une incarnation parfaite de l'élégance prétorienne », souligne Papa Mohamed Diop.