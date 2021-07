Me Madické Niang : "Le même jour que m'a été notifiée ma positivité au Covid-19, Serigne Moustapha a vu son corps…"

Le khalife de la famille de Serigne Massamba Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké a été rappelé à Dieu, hier soir. Ayant été très proche du guide religieux à Touba, Me Madické Niang n'a pas pu s'empêcher de lui rendre hommage. Ce malgré qu'il est affecté par la Covid-19 depuis quelques jours. "Allah a la puissance de nous éprouver pour renforcer notre foi. Le même jour que m'a été notifiée ma positivité au Covid-19, Serigne Moustapha a vu son corps commencer à défaillir. Après 56 ans de vie commune, il me laisse dans une solitude indicible renforcée par les conditions draconiennes de mon traitement qui m'ont interdit d'être à son chevet et qui aujourd'hui m'empêchent de l'accompagner dans sa dernière demeure cet après-midi à 17 heures à Daroul Karim en présence du Khalife général des Mourides", a soutenu l'avocat. Non sans rappeler que son marabout "vient de terminer sa noble mission dans ce bas monde pour rejoindre son illustre ascendant".





"L'Islam vient de perdre celui qui a été une démonstration vivante de la soumission pleine et entière à Allah (SWT). Un mouride saadikhe (véridique) vient de laisser orpheline notre communauté toute entière particulièrement la maison de Serigne Massamba qu'il a propulsée avec détermination vers une nouvelle dimension dans la sphère mouride et même islamique", a soutenu l'ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2019.





"Serigne Sidy Mokhtar Mbacke à Madické : ce que je peux attester sur Serigne Moustapha c'est…"





Ainsi, il a renseigné: "Serigne Sidy Mokhtar Mbacke, alors Khalife général des Mourides me disait : ‘'ce que je peux attester sur Serigne Moustapha c'est que depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour il a passé tout son temps à adorer son Seigneur et à travailler à la sueur de son front'´". Avant de solliciter de toutes mes connaissances et particulièrement de tous ses amis qu'ils puissent suppléer son absence en se rendant à Touba pour honorer la mémoire de cet illustre homme. "Oui c'est cet homme remarquable qui m'a guidé ma vie durant. C'est lui qui m'a formé comme musulman et m'a introduit dans la voie qui mène au satisfecit de Serigne Touba. C'est lui qui m'a inculqué les valeurs qui m'ont conduit à considérer que je suis venu au monde pour être au service de mes prochains à travers des actes de bienfaisance. C'est grâce à lui que j'ai appris et pratiqué le jeûne surérogatoire des jours bénis chaque semaine et chaque mois comme le faisait le Prophète Seydina Mouhamed (SAWS). Pour tout dire c'est lui qui m'a fait fervent mouride donc sincère musulman", a-t-il déclaré.