Me Malick Sall sert une demande d'explication au secrétaire général du SYTJUST

L'étau se resserre autour Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST).





Selon L'AS, le Garde des Sceaux, Me Malick Sall, a servi, hier, une demande d'explication et une mise en demeure à Me Aya Boun Malick Diop pour abandon de poste.





À en croire le journal, ce dernier risque purement et simplement la radiation.