ME MBAYE JACQUES DIOP : 4 ANS DÉJÀ DISPARAISSAIT L’HOMME AUX 300 HOMONYMES

11 Septembre 2016-11 septembre 2020. Quatre (4) ans déjà que Me Mbaye Jacques Diop quittait ce bas monde. Selon Le Témoin, il aura marqué son temps et surtout la ville de Rufisque qu’il a dirigée pendant 14 ans et 7 mois. Mais, le plus remarquable chez l’homme à la générosité légendaire est qu’il pouvait se targuer d’être le seul leader politique du pays à avoir près de 300 homonymes répartis sur toute l’étendue du pays, principalement dans la cité de Koumba Lamb, et en dehors de nos frontières.