Me Moussa Diop descend Oumar Boun Khatab Sylla et certains magistrats

Me Moussa Diop s’est prononcé sur la décision du tribunal correctionnel de Dakar qui s’est déclaré, ce mardi, incompétent pour juger l’affaire l’opposant à son successeur, Oumar Boun Khatab Sylla. Ce denier bénéficie d’un privilège de juridiction du fait de son statut de magistrat. Une décision qui n’est pas du goût de Me Moussa Diop qui a tenu à l’exprimer sur sa page facebook.





« Mes chers compatriotes, dans une République digne de ce nom, chaque citoyen doit répondre de ses faits et actes et assumer devant la justice pour éviter aux victimes de se faire justice elles-mêmes », écrit-il.





Oumar Boun Khatab, un magistrat politicien





Me Moussa Diop écrit : « au mois de Janvier dernier, mon remplaçant à la tête de Dakar Dem Dikk, un magistrat-politicien aux ordres et sous la dictée du Président de la République avait eu le culot de s'attaquer publiquement à mon honorabilité et à ma défunte épouse (Paix à son âme) par des déclarations mensongères et diffamatoires ».





Il ajoute qu’en tant qu’homme de droit, il a fait confiance à la Justice de son pays en lui demandant de rendre justice. « Contre toute attente, je viens d'apprendre depuis Paris où je suis présentement que ses amis magistrats lui ont judiciairement délivré un permis d'insulter à vie et qu'il ne répondra jamais devant une juridiction en raison de sa qualité de magistrat, fonction qu'il n'exerce plus».





Des délinquants sous la robe de magistrats...





Me Moussa Diop va plus loin et écrit : « lorsqu’on est vraiment garçon, on ne se cache pas derrière l'argument de la fausse incompétence d'un tribunal qui a fait preuve d'un véritable déni de justice en judiciarisant la légitime vengeance faute de responsabilité de certains délinquants protégés par le President de la République. ».





Pour terminer, il estime que le « Sénégal, un véritable projet de pays démocratique où tout est permis pour certains délinquants sous la robe de magistrats ».