Me Moussa Diop vs Barth : La bataille juridique est enclenchée

Me Moussa Diop passe à l'acte. En effet, le Dg de Ddd a servi une citation directe au maire de la commune de Sacré-cœur Mermoz. Me Diop reproche à Barthélemy Dias d'"avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à son encontre". C'est dans le cadre de la vente du terrain qui abrite actuellement le siège du parti au pouvoir l'Apr par la société nationale Ddd.





Les deux hommes feront face au juge le 11 août prochain. À noter que "Barthélemy Dias n'a pas reçu le huissier qui était chargé de lui remettre la citation directe", selon Me Moussa Diop.





Cependant, le camp du maire de Sacré-cœur dégage en touche.





"C'est une farce. L'adresse qui est sur la citation n'est même pas bonne. Barth n'y habite plus depuis près de 10 ans. En plus, le maire n'était pas là ces derniers jours. Je vous informe que nous avons porté plainte contre Me Moussa Diop, depuis la semaine dernière", annonce Pape Konaré Diaité, le chargé de communication de Dias-fils.