Me Papa Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l’Ordre des avocats : "Année horrible pour le barreau !"

Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Sénégal a réagi au décès de son confrère Me Alioune Badara Cissé, samedi soir à Dakar. Un deuil qui allonge la liste macabre des avocats rappelés à Dieu en 2021, année qu'il qualifie d'"horrible".





"Annus horribilis (année horrible, en latin) pour le barreau", a dit Me Papa Laïty Ndiaye dans une note lue par Seneweb.





"J’ai appris, avec une grande surprise, mais surtout avec une infinie tristesse, le décès, ce samedi 28/08/21, en début de soirée, de notre éminent confrère Alioune Badara Cissé. Comme souvent, en pareille occurrence, j’ai commencé par le déni, le refus de l’évidence, de l’inéluctable", a écrit l'avocat. Qui ajoute : "Force devant rester à la loi divine, j’ai dû me résigner à accepter la nouvelle."