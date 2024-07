MEDA accorde une subvention à l’entreprise T&M SARL pour transformer les noyaux de mangue en produits cosmétiques

Susciter un développement agro-alimentaire endogène, inciter les femmes et les jeunes à rester dans leur terroir, développer des activités génératrices de revenus issus des chaînes de valeur riz, anacarde, mangue, fruit de baobab et horticulture tels sont les objectifs du projet Adaptation et Valorisation Entrepreneuriales en Irrigation (et Agriculture) Rurales (AVENIR). Ce projet financé par Affaires mondiales Canada pour une période allant de 2019 à 2026, compte atteindre une cible de 11.500 clients directs.



Pour atteindre ces objectifs, l'ONG canadienne MEDA (Ménnonite Economic Development Associates), qui met en œuvre le projet AVENIR facilite aux femmes et aux jeunes des départements cibles de la région de Sédhiou (Bounkiling et Goudomp) l’accès aux intrants et équipements agricoles de production et de transformation. Un accompagne est aussi apporté dans la gestion d’entreprise, l’éducation financière et dans la commercialisation des produits.



Dans le cadre de la diversification de la production pour une meilleure compétitivité, l'Entreprise dénommée Tina & Moulaye (T&M) a lancé ce vendredi 28 juin 2024 une nouvelle ligne de production du beurre de mangue pour l’industrie cosmétique.



La cérémonie de lancement qui a eu lieu dans les locaux de l'entreprise située au village de Baconding dans la commune de Djibanar (département de Goudomp) en présence des autorités administratives mais également de l'ambassadeur du Canada au Sénégal, son excellence Marie Geneviève Mounier. À l'ouverture de la cérémonie, les responsables du Projet AVENIR ont rendu un vibrant hommage aux femmes, actrices incontournables dans toute activité de développement.



Cette nouvelle ligne de production du beurre de mangue montre, selon le maire de la commune de Djibanar, le degré de professionnalisme de l'entreprise T&M SARL qui, dit-il, ont cru à l'expertise locale. Pour Ibou Solo Sadio, l'édile de la ville, il s'agit là d'une vision révolutionnaire qui a atteint un niveau insoupçonné grâce au savoir-faire des initiateurs. Il plaide pour que cette ligne de transformation et de distribution puisse atteindre un niveau national voire internationale.



Quant à Fatoumata Sadio, la présidente des coopératives, elle a adressé ses chaleureuses félicitations aux partenaires et à l'entreprise. Elle a plaidé pour le renforcement des moyens de la structure afin qu'elle puisse enrôler plus de groupements de femmes dans le cadre de son approvisionnement en matières premières. Ainsi, dit-elle, les femmes pourront contribuer au développement de la commune et relever les défis de leur terroir.



Le Directeur Régional de MEDA Afrique de l'Ouest et du Centre, Dr. Pierre Diégane Kadet rassure sur les inquiétudes de la présidente des coopératives. Il a fait l'historique de l'ensemble des incitations accordées déjà 1348 clients, dans le cadre des appuis aux acteurs économiques. M. Kadet a insisté sur le renforcement du développement économique des zones d'intervention du projet pour l'autonomisation des femmes, sur la fixation des jeunes dans leur terroir, sur la promotion de l'industrie locale et sur l'amélioration de la gouvernance et de la gestion notamment des ressources agricoles et environnementales.



A en croire le Chef de Service Départemental du Développement Rural (SDDR) de Goudomp Mr Pierre Badiate, la zone regorge d’énormes potentialités agricoles. Aussi a-t-il salué ce retour vers la terre des responsables de l'entreprise T&M SARL évoquant le nombre important d'emploi qu'ils ont créé et le nombre d'étudiants qui viennent faire des stages de perfectionnement dans l'entreprise. D'une unité de transformation, Pierre Badiane rêve de voir T&M SARL, créée en 2019, devenir une véritable industrie nationale.



L'ambassadrice, Marie Geneviève Mounier, accueilli avec tous les honneurs dans une ambiance festive et folklorique, n'a pas caché son immense satisfaction de voir l'impact réel des investissements du Projet AVENIR sur les populations rurales. '' Je comprends mieux ce que vous êtes en train de faire '' a-t-elle déclaré après avoir constaté de visu les installations des équipements et les produits issus de la transformation. Elle a parlé d'un succès retentissant qui, dit-elle, va sans doute assurer la croissance économique.



Enfin l'autorité préfectorale en clôturant la cérémonie d'inauguration de la ligne de production du beurre de mangue a salué le courage des entrepreneurs qui ont pris le chemin inverse des migrants invitant les jeunes de s'inspirer de leur expérience pour revenir et valoriser le potentiel agricole. Il a vivement remercié le Gouvernement Canadien à travers le Projet AVENIR qui œuvre pour l'amélioration du bien-être socioéconomique des populations des régions de Tambacounda et de Sédhiou. Une politique qui, de son avis, entre en droite ligne avec la politique publique de l'État du Sénégal.