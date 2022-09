Médias : encore un coup dur pour Excaf

Le groupe Excaf Telecom vient de subir un nouveau revers devant le tribunal du commerce. Les Echos informe que l’entreprise fondée par le défunt Ben Bass Diagne a été condamnée à payer à la société Alshana Limited 38 millions 500 mille francs CFA.



Le journal précise que les 35 millions représentent le principal et les 3,5 millions les «dommages et intérêts pour résistance abusive».



Le verdict a été rendu par la chambre des Petits contentieux et du contentieux divers (PCCD) du tribunal du commerce.