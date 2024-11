Médias : l’État annonce une bonne nouvelle

La Direction générale des impôts et domaines (Dgid) a annoncé avoir levé le blocage des comptes des entreprises de presse qui faisaient l’objet de cette mesure. Plusieurs médias ou groupes de médias étaient concernés, notamment pour dette fiscale non réglée.



C’est le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane, qui apporte la bonne nouvelle via un communiqué, selon Les Échos. Il informe, précise le journal, que le patron de la Dgid, Abdoulaye Diagne, lui a fait savoir «que les comptes des entreprises de presse ont été débloqués, selon les instructions qu’il a données à ses services».



Le président du Cdeps invite les chefs des entreprises concernées «de se rapprocher de leur centre fiscal pour obtenir la mainlevée». «En principe, cela devrait être effectif pour tout le monde», présume Mamadou Ibra Kane dans le communiqué. Avant d’ajouter : «Me signaler les cas non encore résolus. M. Diagne [patron de la Dgid] reste à mon écoute pour régulariser la situation.»