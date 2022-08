Médias : Le Soleil de retour dans les kiosques, la note d’excuses et les regrets

Après trois jours d’éclipse (Vendredi, samedi et lundi), Le Soleil est réapparu ce mercredi dans les kiosques. L’édition du jour est de 24 pages, avec une manchette consacrée au lancement de la campagne agricole et le tiers de la dernière colonne à droite consacré à une «Note de l’éditeur».



Après un rappel de la cause de la non-parution du journal («situation née de désaccords entre le directeur général et les délégués du personnel»), l’éditeur a exprimé ses regrets pour «cet impair», «qui a causé du tort à l’Etat, à (leurs) lecteurs et à (leurs) annonceurs».



«C’est une première dans notre histoire plus que cinquantenaire et espérons ne plus revivre pareille situation», signale l’auteur de la Note. Qui a présenté ses «excuses» aux lecteurs et aux annonceurs du Soleil ainsi qu’«à l’Etat du Sénégal dont le soutien ne (leur) a jamais fait défaut».



«Nous réitérons, enfin, notre engagement à toujours vous servir un journal au service de tous les publics», promet l’éditeur du journal.



Les syndicalistes du Soleil réclament le départ de leur directeur général, Yakham Mbaye. Il le juge incompétent et l’accuse de piller l’entreprise qu’il dirige depuis 2017.