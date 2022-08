Médias : Le Soleil réapparaît dans les kiosques, comment les syndicalistes ont cédé

Disparu des kiosques depuis vendredi, à cause d’un conflit entre le syndicat-maison et le directeur général, Yakham Mbaye, Le Soleil va réapparaître mercredi prochain. Les syndicalistes ont donné l’information dans un communiqué repris ce lundi dans les colonnes de Source A.



Si les syndicalistes, qui avaient décidé de suspendre «jusqu’à nouvel ordre» la parution du journal, ont lâché du lest, c’est grâce à différentes interventions. Ils précisent qu’ils ont été sensibilisés par les autorités, les lecteurs fidèles et le président du Conseil d’administration du Soleil, Abdoulaye Bamba Diallo.



Mais s’ils ont accepté de lever la suspension de la parution du journal, ils maintiennent leur revendication principale : le départ de leur patron, Yakham Mbaye.