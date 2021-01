Médias : Macky exige l’application de la convention collective

Le président Macky Sall semble avoir un intérêt soudain pour les médias sénégalais. Après les décrets d’application du code de la presse, le chef de l’Etat s’est tourné vers la convention collective signée il y a bientôt deux ans.« Le Chef de l’Etat demande au Ministre du Travail et du Dialogue social, de veiller, en relation avec le Ministre de la Communication, les organisations patronales et syndicales, à l’application effective et intégrale des dispositions de la convention collective nationale du secteur de la presse », rapporte le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi.Macky Sall a fait comprendre à son gouvernement qu’il accorde une priorité à la « modernisation et la professionnalisation du capital humain du secteur de la presse ». Il veut en fait des entreprises performantes pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise.Une suite de décisions pour la presse qui ne manquera pas de susciter des interrogations. En effet, après le vote du code de la presse en juin 2017, Macky Salle est resté plus de 3 ans sans sortir les décrets d’application. Mais depuis le 31 décembre 2020, les actes s'enchaînent. Lors de son discours de fin d’année, il s’est inquiété des dérives notées dans les médias en ligne.Face à la presse dans cette même soirée, il avait promis de signer les décrets. Ce qu’il fît quelques jours plus tard. Aujourd’hui, il vient demander l’application de la convention collective, gardée dans les tiroirs deux ans après sa signature, alors qu’il ne reste qu’un arrêté d’extension.