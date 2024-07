Médina - Bamba Fall aux marchands ambulants : «J’ai reçu des ordres»

Les nouvelles autorités ne badinent pas avec la lutte contre les occupations anarchiques. Selon Les Échos, le maire de la commune de Médina, Bamba Fall, a réuni ce vendredi les marchands ambulants de sa circonscription, les délégués de quartier et autres acteurs du secteur informel.





Il s’agissait, souligne le quotidien d’information, de leur «transmettre le message des autorités» sur la dynamique de libération des emprises des trottoirs.





«Le déguerpissement est inéluctable pour certains », avertit l’édile. Mais, ce dernier, repris par la source a tenu à les rassurer : «Je vous rassure qu’avant tout, une étude sera faite pour déterminer les points d’achoppement qui pourront créer des tensions.»





Le maire s’est aussi engagé «à les accompagner pour refaire leurs activités». Dans ce sillage, Bamba Fall les a invités «à toujours dialoguer malgré la complexité de la situation».





Il a, par la suite, dévoilé les mesures prises pour le désencombrement de la voirie de la Médina. Celles-ci concernent, liste l’ancien responsable socialiste, la fermeture des marchés tous les dimanches pour le nettoyage. Les cantines devront aussi fermées à partir de 20h30. «Je ne veux plus voir une cantine ouverte au-delà de cette heure», martèle-t-il.





Selon les directives reçues, les tabliers devront veiller, à libérer la rue 19 et les alentours du marché à 19h30 pour permettre le nettoyage.





«J’ai reçu des ordres, et je suis en train de me battre pour vous permettre d’avoir quelques heures de plus. C’est à vous de m’aider», tranche Bamba Fall.