Médina Baye : La cité religieuse de Kaolack veut devenir une commune

Médina Baye, du nom de la cité religieuse de Kaolack, doit devenir une commune. Baye Niass est universel et polarise un nombre important de talibés qui ont envie de bien servir la localité de leur guide spirituel. En plus d’appartenir à une ville carrefour, la localité est un lieu de conclave et regorge de potentiels lui permettant d’être érigée en commune plénipotentiaire.





En plus Kaolack est tellement large qu’il ne doit même pas être une seule commune. Au moins trois communes peuvent sortir de ses entrailles selon Babacar Lo Ndiaye. responsable politique dans la ville de Mbossé. Il s’est exprimé dans une émission sur Sen Tv. A l’en croire, seul le Grand Maouloud est gage d’une économie capable de booster la cité de Baye Niass.