Médina Baye / Vol de 311 millions : «B. Kounta a cessé d'être le chauffeur du khalife depuis 10 ans» (porte-parole)

Un Américain d'origine sénégalaise a été grugé de 311 millions. Parmi les malfaiteurs, on cite B. Kounta que certains présentent comme étant le chauffeur du Khalife de Médina Baye Niass. L'entourage du saint-homme a tenu à apporter une précision de taille. « Certes, l'homme a servi auprès du Khalife comme son chauffeur. Mais depuis une décennie, précise bien l'entourage du Khalife en l'occurrence Cheikh Mahi Ibrahima Niass, « Monsieur B. Kounta n'est plus, ni de près ni de loin lié au saint-homme. Le khalife a changé de chauffeur depuis belle lurette et son actuel chauffeur est Samba Gueye ».« Donc, c'est juste c'est une diffamation, ou une volonté de semer la zizanie dans la tête des citoyens, par certaines presses, que de vouloir actuellement présenter B. Kounta comme le chauffeur du khalife de Médina Baye. Nous tenons fortement à souligner avec insistance que depuis une décennie, B. Kounta n'est plus aux côtés du Khalife ».