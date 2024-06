Médina : cinq collègues dont un mineur braquent leur patron pour financer leur projet de voyage

M. Diop, C. et P. Sèye et leur collègue mineur, M. T. D., travaillant pour le compte du commerçant L. Diop, ont braqué le dépôt de celui-ci à plusieurs reprises. Des vols répétitifs perpétrés avec la complicité du vigile, S. Ba, qui ont valu au quatuor (sauf le mineur) une comparution à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Les prévenus ont admis les faits à eux reprochés. Pour justifier leur geste, ils ont confié au juge « qu’ils voulaient se payer un billet pour le Nicaragua » et « rejoindre leurs amis aux États-Unis ».



Ils ont ainsi peaufiné un plan consistant à « cambrioler le dépôt » de leur patron afin de « financer leur projet de voyage » en revendant leur butin à une autre commerçant.



Dans ses aveux, la bande a soutenu que « le vigile recevait 5 000 ou 10 000 F CFA » pour garder le silence. Ils seront finalement démasqués par le nommé S. B. Kane, qui a révélé le pot aux roses à leur patron. Qui n’a pas tardé à porter plainte, estimant le préjudice subi à 80 millions de francs CFA, chiffre L’Observateur.



Envoyé en prison depuis le 31 mai dernier, le quatuor a écopé d’une peine de 2 ans dont 3 mois de prison ferme.



Traduit à la barre du Tribunal pour mineur, M. T. D. a déclaré que le même mode opératoire a permis à d’anciens collègues de voyager.