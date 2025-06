Médina : Condamné à payer 37 millions, un chef d'entreprise se suicide

Horreur à Gibraltar 1, dans le quartier de la Médina où le chef d'entreprise A. F. C. Aïdara s'est suicidé en se tranchant la gorge. C'est dimanche dernier, vers 18 h, que les éléments du commissariat d'arrondissement de la Médina ont été informés du drame. Le transport effectué sur place a permis de trouver le corps gisant dans une mare de sang, à côté d'une lame. Après le constat de la police, la dépouille a été déposée à la morgue de l'hôpital où, après autopsie, la thèse du suicide a été confirmée.







Il ressort du dossier que le défunt A. F. C. Aïdara a été élargi de la prison de Rebeuss le 2 juin dernier. Et six jours plus tard, il mettait fin à ses jours.





Les derniers instants de la victime racontés par son épouse





Dans le cadre de l’enquête, l'épouse a confié que son mari avait menacé de se suicider le jour de la Tabaski. "Ma vie est ruinée, parce que j'ai été condamné à payer une somme de 37 millions de francs CFA", selon les dires de sa femme A. Fall.





Le quinquagénaire avait été condamné par la justice pour abus de confiance.