Médina : Effondrement d'une dalle d'un bâtiment

La dalle d'un bâtiment s'est effondrée à la Médina, plus précisement à la rue 09 angle 12 au domicile de feu El hadj Badara Diop.Le sous-Préfet de Dakar Plateau Djiby Diallo, les sapeurs pompiers, l'adjointe au Maire de la Médina et le Commissariat de Police de la localité ont tous fait le déplacement sur les lieux.Il y a eu plus de peur que de mal, car il n'y a pas eu de blessés, mais juste des dégâts matériels. Le sous-préfet a ordonné l'évacuation des occupants au Centre Mame Dabakh et la fermeture de la maison pour éviter d'autres accidents.A propos du rôle de l'Etat sur les effondrements des bâtiments et d'autres menaçant ruine, il soutient qu'il "y a beaucoup d'amalguames sur cette question. En effet, ce n'est pas à l'Etat de démolir les bâtiments mais plutôt aux propriétaires qui après avoir rempli les formalités administratives, doivent s'atteler à cet exercice. A défaut, il peut être assisté par la collectivité territoriale", a t-il déclaré à Seneweb.Il poursuit : "Le plus important c'est d'éviter de mettre en location des maisons en ruines et aussi pour des questions de facilité d'éviter de louer des maisons menaçant ruines au risque de mettre la vie de sa famille en danger. En tout état de cause, nous veillerons à la sécurité des populations et de leurs biens".