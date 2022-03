Médina Gounass : Macky Sall, le Daaka et la guerre en Ukraine

L’invasion russe en Ukraine s’est invitée au Daaka de Médina Gounass. Le Président Macky Sall, qui a pris part samedi dernier à la cérémonie officielle clôturant la retraite spirituelle, a sollicité «des prières pour la paix dans le monde».



«Le monde entier est en crise aujourd’hui avec cette guerre qui sévit en Europe et dont personne ne connaît les limites. Cette guerre nous impacte et impacte nos économies ainsi que celles des autres pays du monde», constate Macky Sall, repris par L’Observateur.



Le chef de l’État ajoute : «Je sollicite les prières du khalife et de toute l’assistance pour la fin de la guerre entre l’Ukraine et la Russie pour une paix définitive et durable dans le monde. Et je sais que les prières du daaka peuvent apporter une solution définitive à cette crise.»