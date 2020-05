Medina Gounass/ Menace contre un médecin : Le Sames rappelle à l'Etat ses obligations

Menace contre un médecin à Medina Gounass

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal ( Sames) est très remonté contre le traitement infligé à un médecin par un jeune « inconscient .»

Dans une note qui nous est parvenue, le syndicat rapporte qu’à « Médina Gounass, un médecin très engagé est traité de tous les noms d’oiseaux via les réseaux sociaux par un jeune inconscient comme s’il avait à dessein trouver des cas de Covid-19 dans la localité. Cette situation est directement et fréquemment rencontrée par les agents de terrain, qui dans leur mission d’investigation et de recherche de contacts des patients, font régulièrement l’objet d’invectives et de menaces par les populations dans le déni de la Covid-19. »

Ainsi, le SAMES manifeste sa « vive indignation », et dénonce « ces comportements », rappelant au gouvernement « sa mission de faire assurer le respect et la dignité des agents qui se sacrifient pour la nation. »

Mais aussi « de prendre ses responsabilités pour le respect des directives restrictives de voyage, et de rassemblement pour endiguer la pandémie ».