Médina : Il tranche la gorge de son ami d’enfance

Après plus d’un an de cavale, Cheikh Diaby Gaye, qui avait tranché la gorge de son ami d’enfance Mouhamadou Bamba Fall, tombe.Selon le quotidien L'Observateur qui vend la mèche dans sa parution du jour, il est placé en garde à vue au commissariat de police de la Médina.Le mis en cause avait asséné à sa victime un violent coup de tesson de bouteille au cou.Après s’être refugié à Mbour puis à Touba, il est retourné à la Médina où il a été cueilli par la police. Les faits remontent dans la nuit du 14 au 15 août 2019.