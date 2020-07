Médina : La Brigade de recherches démantèle un réseau de trafic de drogue

Ouf de soulagement à la Médina, plus précisément à la Rue 41, où un important réseau de trafiquants de drogue a été démantelé. Selon L’AS, les éléments de la Brigade de recherches se sont transportés sur les lieux, le 1er juillet dernier, aux fins d’une investigation et d’une éventuelle interpellation. Sur place, les limiers ont aperçu un groupe de jeunes déambulant d’un air suspect sur la voie publique. Mais, dès qu’ils ont vu les flics, ils ont pris la tangente, laissant sur place un de leurs compères. Interpellé sommairement sur leur présence sur les lieux, ce dernier révèle que c’est Ibrahima Tavarez et Dieudonné Richard Dionou qui leur fournissent l’herbe qui tue.





Poursuivant leurs investigations, les limiers effectuent une descente chez Dieudonné où ils découvrent 33 cornets de chanvre indien et la somme de 28 500 Fcfa. Ses amis (Emmanuel Gomis, Awa Diakhaté, Alassane Diop et Jidou Dieng), trouvés dans la cour en train de fumer du chanvre indien et de boire du vin, sont interpellés. Cuisiné, Dieudonné a désigné Tavarez comme son fournisseur. C’est ainsi qu’il les a conduits chez ce dernier à Hann Maristes où les policiers ont découvert dans la chambre du suspect 1,4 kg de chanvre indien et la somme de 40 500 Fcfa. Ils ont aussi trouvé un scooter de marque Yamaha X 300 de couleur grise. Ils sont alpagués et conduits dans les locaux de la police pour les besoins de l’enquête.