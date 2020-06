Médina : Populations et policiers se regardent toujours en chiens de faïence, 25 interpellations

Les policiers sont en rogne contre la population médinoise. Hier, un drame y a été évité de justesse. En effet, une voiture de la police, en course-poursuite avec un jeune garçon conduisant un scooter qu’il a volé à la Rue 6, a failli tuer un vieux à la Rue 41x30. En voulant coincer le conducteur du scooter, le chauffeur du véhicule de la police a dérapé, heurtant une voiture qui était stationnée sur le bord et un vieux qui a échappé à la mort.







Le jeune conducteur du scooter a été arrêté par la suite. Mais, il a été extirpé de force du véhicule de la police par les jeunes de la Médina qui ont pris d’assaut la bagnole. Impuissants, les policiers ont regardé les jeunes défoncer la porte du véhicule pour extraire le présumé voleur. Un renfort de la police est arrivé pour sauver les flics qui effectuaient l’opération.





Selon le journal L’AS qui donne la nouvelle, les policiers ont arrêté une personne qui voulait photographier la voiture de la police. Pour disperser la foule, ils ont lancé une grenade lacrymogène. Cependant, les jeunes ont riposté par des jets de pierres. Le conducteur du scooter a profité de la situation pour prendre la tangente.





Au cours de la vive altercation entre la police et des jeunes de la Médina, plus précisément ceux de la Rue 41x30, les limiers se sont repliés avant de revenir en force. Quelque temps après les troubles, les policiers sont revenus sur les lieux vers 22h avec des «dragons» pour procéder à l’arrestation des jeunes qui ont caillassé leur voiture et libéré le jeune conducteur de la moto volée. Ainsi, ils ont interpellé plus de 25 personnes dont un garçon de 16 ans.