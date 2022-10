Médina : Un ancien pensionnaire du Jaraaf dresse un portrait hideux du quartier

Un ancien pensionnaire de Jaraaf

"La Médina est vraiment sale. Les gens ne travaillent pas. Le maire ne fait rien. Il y a partout des trous. Ils ont commencé des travaux qui ne sont toujours pas terminés. Raison pour laquelle la ville, par rapport à avant, a négativement changé de visage. Même les taxis ne veulent plus venir à la Médina. Pire, il y a des garages de mécaniciens partout. C'est un laisser-aller. Il n'y a pas d'ordre, chacun fait ce qu'il veut".





Tel est le portrait hideux de la Médina dressé par un ancien pensionnaire du Jaraaf. Selon Idrissa Ndiaye, c'est dommage pour la Médina. "Je ne sais pas si c'est l'État ou le maire qui doit faire quelque chose, vu qu’ils se renvoient la balle. L'environnement s'est dégradé complètement. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre ici comme ça. Mais moi, ça me dérange. Quand on vient, on se dit que la Médina, ce n’est pas possible de l'extérieur ; il y a de l'eau partout ; c'est sale. C'est hallucinant de voir ça", dénonce-t-il.





Par ailleurs, Idrissa Ndiaye, ancien joueur du Jaraaf et président de l’association Défis Solidarité Médina, a outillé les écoliers en particulier ceux des familles démunies. Il s'agit de fournitures scolaires, d'habits, mais surtout de médicaments offerts au centre de santé Élisabeth Diouf de la Médina. Ce centre a besoin d'assistance, selon l'ancien pensionnaire du Jaraaf.





Dans la même dynamique, il se demande comment des enfants, qui sont dehors jusqu'à 2,2 h peuvent-ils être performants à l'école. "Le sommeil, c'est important pour un enfant. Il y a trop de bruit. Les enfants n'arrivent pas à se concentrer".