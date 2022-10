Médina : un dentiste se fait passer pour un policier et vole 25 000 à un promeneur

Le dentiste B. Dasylva et le carreleur P. Ndiaye ont été arrêtés par les éléments du commissariat de la Médina et déférés au parquet pour vol en réunion et usurpation de fonction.





D’après L’AS, les deux mis en cause ont surpris Guy Biagui en plein sommeil sur un banc de la Corniche-Ouest. Ils se présentent en policiers et lui font passer un contrôle d’identité. Ce dernier leur remet son portefeuille.





Quelques minutes après, les faux policiers lui rendent le portefeuille et s’en vont. Guy Biagui constate que ses 25 000 francs CFA ont disparu. Au même moment une voiture de police s’approche. B. Dasylva et P. Ndiaye, qui s’éloignaient, détalent à la vue de la patrouille.