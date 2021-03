Médina Yoro Foula : Les populations dans la rue exigeant la libération de Sonko

L'affaire Ousmane Sonko ne laisse pas indifférent le département de Médina Yoro Foula qui est entré dans la danse.Ce matin, les populations de cette contrée de la région de Kolda sont sorties massivement dans la rue pour protester contre l'arrestation du leader du parti Pastef/Les Patriotes.En majorité des élèves, les manifestants ont brûlé quelques troncs d'arbres, tout en scandant " libérez Sonko, libérez Sonko..".Dans cette localité où les populations ont toujours exprimé leur ras-le-bol contre la coupe abusive de bois et réclamer des routes goudronnées, l'occasion est de se faire entendre au plus haut sommet de l'État.Les manifestations contre l'arrestation de Ousmane Sonko continuent aussi dans la ville de Kolda où les portes des établissements scolaires sont déjà fermées.Le centre ville quadrillé par les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de plusieurs endroits comme les stations services et autres, avec un arrêt du commerce au marché central.Les jeunes manifestants arrêtés hier sont toujours dans les locaux du commissariat urbain.