Médina Yoro Foula : Sinistré après l’incendie, Darou Khoudoss réclame la reconstitution du capital semencier

Darou Khoudoss réclame la reconstitution du capital semencier

Suite au violent incendie qui a ravagé une bonne partie du village, les populations de Médina Darou Khoudoss demandent à l'Etat de leur venir en aide par la reconstitution de capital semencier. Elles ont posé cette doléance sur la table du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural.





Le professeur Moussa Baldé était venu leur manifester la solidarité et le soutien moral du président de la République et de son gouvernement.





Sur les lieux, le chef du village a rassuré les populations éprouvées qui, dit-il, " ont tout perdu dans cet incendie où les semences et le matériel agricole n'ont pas échappé à la furie du feu ". Du coup, ces populations qui sont de grands agriculteurs, appellent à la mise en place de semences, d'engrais et de matériel agricole. Une demande pressante à quelques semaines des premières pluies.





Cette préoccupation de ces sinistrés est bien accueillie par le ministre Moussa Baldé qui promet la reconstitution du capital semencier dans les meilleurs délais, avec, aussi le renouvellement du matériel agricole.





Face à ces populations qui ont tout perdu et dont la plupart dorment à la belle étoile, Moussa Baldé a apporté son soutien financier et en vivres. Cela, ajouté aux différentes actions de solidarité manifestées par les élus locaux et les populations environnantes. D'ailleurs les onze communes du département de Médina Yoro Foula ont décidé d'apporter chacune à Médina Darou Khoudoss 500 kilogrammes de semences en guise de solidarité. Pour Abibou Seck, chef du village, " Ce sont des tonnes de semences qui sont parties en fumée. D'où l'invite à l'État de réagir".