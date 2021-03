Médina Yoro Foula : Un homme se donne la mort par pendaison

Amadou Sow, comme c'est de lui qu'il s'agît, s'est donné la mort par pendaison.Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme s'est retiré de sa famille pour se rendre tranquillement en brousse le soir du dimanche.C'est dans cette brousse loin des maisons où il mis fin à ses jours par pendaison sur un arbre.C'est ce lundi que les populations parties à sa recherche ont découvert l'irréparable. Les faits se sont déroulés dans la brousse du village de Diamaguène, commune de Kerewane.Alertés, les éléments de la gendarmerie sont descendus sur les lieux en compagnie des sapeurs-pompiers. Amadou Sow a été inhumé cet après-midi du lundi.Le défunt laisse derrière lui une épouse et 11 bouts de bois de Dieu. Pour l'heure, c'est l'émoi et la consternation à Diamaguène où on ignore les raisons de ce suicide, et déjà une enquête est ouverte.