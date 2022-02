Médina Yoro Foulah : Faute d'électricité, des populations se rendent en Gambie pour suivre la fête des Lions à la télé

Dans le département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda, l'électrification rurale fait défaut. Hormis le village de Médina Yoro Foulah chef lieu de commune, le reste du département ne connaît ces merveilles que par l'énergie solaire et cela par endroits. Une situation difficile à supporter par les populations de ce grand département en termes de territoire.





Ainsi, à l'occasion de la finale de football de la coupe d'Afrique des nations, des jeunes de ce département ont traversé la frontière pour suivre le match à la télé en Gambie. Et là, ces Sénégalais de Médina Yoro Foulah continuent de franchir la frontière pour vivre la fête des Lions en Gambie au même titre que le reste du peuple sénégalais. Tout cela, parce qu'il n'y a pas de courant électrique dans ces zones pour alimenter un poste téléviseur. Suffisant pour que ces populations se disent oubliées par les pouvoirs publics. Et Seydou Baldé de déclarer : " Nous sommes plutôt Gambiens que Sénégalais parce que nous vivons les merveilles du monde à partir de la Gambie non loin de là".