MEDINA YORO FOULAH : LES POPULATIONS ÉTALENT LEURS DOLEANCES À PAPE DIOP

La ville de Vélingara a reçu le Président Pape Diop. Il était accompagné par Mamadou Lamine Massaly entre autres responsables de leur formation politique. Une foule immense est sortie pour les accueillir. Les populations ont saisi cette occasion pour poser leurs problèmes. L’absence d’éclairage des villages, l’accès aux services sociaux de base ont été évoqués. « La commune de Médina Yoro Foulah est plongé dans le noir. L’électricité n’est disponible que dans une partie du département. Vous êtes dans un département désespéré sans aucun accompagnement », a affirmé Tidiane Barry. Selon ce dernier, Médina Yoro Foulah est le département le plus démuni. Ce sont autant de raisons, dit-il, que les habitants doivent voter la coalition Bokk Gis Gis Liggeey.







Outre ces contraintes, les femmes vont verser dans la corbeille de doléances le mauvais état de la route. « Notre département souffre. Des femmes sont transportées dans des charrettes pour accoucher faute d’ambulance. Alors pour régler ce problème, nous avons choisi de voter la coalition Bokk Gis Gis Liggeey », ont déclaré ces femmes

Aujourd’hui la résolution de ces problèmes transcende les intérêts personnels. C’est pour cela que Bassirou Baldé a reçu le soutien d’un des responsables de Pastef. « Je suis un responsable de Pastef et j’ai décidé de soutenir Bassirou Baldé. Si j’ai pris cette décision, c’est parce que Médina Yoro Foulah est dans état catastrophique. Et, on a besoin d’homme comme Bassirou Baldé pour changer la situation », a déclaré Aly Fall Baldé membre du parti de Ousmane Sonko.

En réponse à ces doléances, Pape Diop a plaidé pour la restauration de l’équité dans cette zone. Pour lui, la décentralisation doit être accompagnée de l’affectation des moyens. « Si on choisit de faire une décentralisation, les départements doivent avoir des infrastructures de base. Médina Yoro Foulah doit disposer d’une caserne de sapeurs-pompiers et d’un hôpital. J’ai bien apprécié l’intervention du militant de Pastef. Il n’a pas choisi la liberté de parti mais celle de l’intérêt national » propose Pape Diop.