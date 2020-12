Médinatoul Salam : Sokhna Aïda Diallo prépare une cérémonie aujourd’hui

Sokhna Aïda Diallo ne compte pas lâcher ses manifestations religieuses.Après avoir attaqué, via plusieurs recours, l’arrêté du préfet lui interdisant d’organiser le Gamou et le Magal, la 3e épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune revient à la charge.Elle compte organiser, aujourd’hui, à son domicile de Médinatoul Salam, une cérémonie en guise de préparation du Magal annuel du 17 avril prochain, à l’honneur de Serigne Touba.Selon Les Échos, elle a adressé une lettre au Haut commandant de la gendarmerie pour solliciter l’encadrement et la sécurisation de sa manifestation religieuse.Dans ses requêtes adressées à l’autorité, elle se plaint d’avoir été injustement privée de «Magal» à Touba.