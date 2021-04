Méditerranée : 453 migrants morts depuis janvier

Nouveau drame en Méditerranée. Au moins 172 migrants, dont plusieurs ressortissants d’Afrique subsaharienne, ont trouvé la mort, jeudi dernier, après trois naufrages.Selon l'Ong Alarm Phone reprise par Libération, "ces morts ne sont pas un accident, mais le résultat d’actions et d’inactions des acteurs européens et libyens"."Ces migrants ont passé deux jours en mer à lancer des appels de détresse sans qu'aucun État ne réagisse. Nous avons demandé une intervention toute la journée et les garde-côtes libyens ont refusé. Les autorités européennes ont rejeté la coordination de cette opération de recherche", a révélé l’Ong.La semaine dernière, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pou les migrations (OIM) avaient annoncé que les corps de 41 migrants avaient été repêchés après le naufrage de leur embarcation de fortune au large des côtes tunisiennes.D'après l'OIM, au moins 453 migrants ont péri depuis le 1er janvier 2021 en Méditerranée, essentiellement sur cette route centrale au départ de la Tunisie et de la Libye.