Meilleures Prototypes innovants de lavage des mains: Fatou Ndiaye et Aissatou Kébé Seydi, lauréates du concours national

Le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, ses partenaires et le représentant du Ministre de la Santé ont primé à ce mardi 12 avril, les lauréats du concours national de réalisation de prototypes innovants de lavage des mains. Sur les 14 régions du Sénégal, 10 ont été représentées à la place du souvenir africain. Les lauréates sont Fatou Ndiaye et Kébé Seydi.





Initié par le Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, avec l’appui des partenaires techniques et financiers tels que l’UNICEF, le projet met en avant l’entrepreneuriat social des jeunes pour un Sénégal résilient. Cette initiative selon le Président du jury, Abdoulaye Kébé, permet « de détecter et de récompenser le génie chez les jeunes. C’est aussi « une occasion offerte pour apporter des réponses économiques et sociales adaptées aux réalités sociales ».





Au bout du compte, deux prototypes innovants de lavage de mains ont été retenus. Il s'agit d'un modèle familial et d'un autre type à usage public. Les candidats ont rigoureusement tenu à respecter les critères définis de sélection. Il s'agit d'un bon niveau d’autonomisation, une bonne robustesse, une bonne capacité en termes d’alimentation en eau, une facilité de mobilité du prototype sans oublier la conformité aux normes de sécurité et le respect de l’environnement.





Fatou Ndiaye, originaire de la région de Kaffrine, première lauréate pour le modèle le prototype public de lavage de main a bénéficié d'une enveloppe de 1.000.000 de francs Cfa. Alors la seconde lauréate, Aïssatou Seydi, élève au Lycée André Peyravin de Saint-Louis a empoché 500.000 francs Cfa. Les autres candidats ont reçu des attestations et un appui financier





Au cours de cette cérémonie, le Ministre Dame Diop n’a pas omis de rappeler que le projet vise à soutenir ces jeunes afin qu'ils entrent dans l'univers de l'entrepreneuriat.