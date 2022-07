Membre de “Force spéciale” : Qui est Pape Mamadou Seck, le détenu qui s’est évadé ?

Seneweb vous informait de l’évasion d’un détenu qui séjournait à Rebeuss et qui a profité de son séjour au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec pour se faire la malle. On en sait plus sur Pape Mamadou Seck, qui était placé sous mandat de Dépôt depuis le 29 juin 2022.





L’homme est un membre du groupé dénommé “Force spéciale”. Il a été arrêté le 17 juin dernier, en marge des manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi. Il est militant politique au sein de PASTEF à Darou Mouhty.





Récemment ses frères de parti avaient milité pour sa libération et informé qu'il souffre d’insuffisance rénale.





Dr Cheikhouna Beye,Coordonnateur départemental de Pastef à Kébémer, avait évoqué sa situation sur les ondes de RFM : “Quelqu’un qui vit avec une maladie d’une telle gravité ne peut pas prétendre à ces actes-là. Il a cheminé avec nous au sein du parti Pastef. D’après les renseignements qu’on a reçus et les recoupements qu’on a eu, il est accusé à tort parce qu’on sait qu’il en est même pas capable de ce dont on lui reproche”.