Menace de déloger Macky du Palais: Leonna Niassene s’explique

La tempête passe à Leona Niassene. Après la virulente sortie du Khalife générale de la cité religieuse, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse menaçant de déloger le Président de la République du palais avec l’aide de ses « djinns » si jamais il interdisait le « Ziara annuel », le porte-parole de la cité est monté au créneau pour apporter des éclairages sur ladite sortie.La voix de la famille Serigne Ahmed Babacar Niasse, interrogé par nos confrères de Emedia, tempère. « Quand quelqu’un est pris par la passion, ce qu’il dit et fait peut ne pas refléter ce qui est dans son cœur. Les gens t’acculent tellement que s’il n’y a pas quelqu’un pour t’assister, il peut y avoir problème. Si le Khalife avait quelque chose d’officiel à dire, il allait convier les journalistes », souligne-t-il.Toujours dans le même registre d’idées, le porte-parole Babacar Niasse d’ajouter que ce sont des propos tenus en famille dans une chambre. Et ce sont des gens qui ne sont pas disciplinés et qui ne respectent pas les guides qui ont diffusé ces propos. « Il y a des choses dites ou faites en privé qu’on ne doit pas mettre sur la place publique », a soutenu le religieux.Il précise que le Khalife Cheikh Tidiane Niasse est un homme de paix, qui a beaucoup de pudeur et de sagesse, un homme sans façon qui n’a même pas de chambellan et qui reçoit n’importe qui.Toutefois, il demande qu’on cesse d’en parler car ça appartient au passé.