Menace de l’Artp : La réaction de Cheikh Niass

Le groupe Wal Fadjri a 24 heures pour payer 168 millions à l’Artp. A défaut, son signal sera coupé, menace le régulateur des Télécoms. Joint par Seneweb, Cheikh Niass le patron du groupe confirme tout en exprimant sa surprise.





« Ils nous ont envoyé la note vers 17h pour nous dire que si on ne paye pas d’ici 24 heures, on va être sanctionné. On ne sait pas sur quelle base on nous réclame cette somme. On suppose que c’est sur des fréquences, mais on ne sait pas c’est sur quelle période. On ne nous laisse pas le temps de contester avec nos arguments », regrette Niass fils.





Pour l’instant, Cheikh Niass et son équipe sont en train de voir la réaction la plus appropriée face à cette décision. Mais si l’Artp ne revoit pas sa décision, c’est sans doute la justice qui va trancher. « C’est sûr qu’on va contester. Je suis en train de voir avec mon avocat pour saisir la Justice », annonce-t-il.