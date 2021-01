Menace dissolution Pastef : Moussa Taye appelle l'opposition à se mobiliser contre Antoine Diome

Récemment nommé ministre de l’intérieur, Antoine Felix Diome est au cœur de la polémique après sa sortie menaçant le parti Pastef de dissolution. Selon Moussa Taye de la coalition Taxawu Senegaal, un regroupement de l'opposition n'est pas à écarter. La coalition dirigée par Khalifa Sall n’a jamais cessé de montrer sa volonté de faire partir le ministre de l’Intérieur qu’elle juge impartial."J’avais déjà dit clairement que M. Felix Antoine Diome n’avait pas sa place au ministère de l’Intérieur et qu’il appartenait à l’opposition de se mobiliser pour qu’il soit demis de ses fonctions. Je réitère aujourd’hui encore cet appel à l’opposition. Je crois que parmi les points de discussion et de dialogue, nous devons inscrire le départ de Antoine Diome du ministère de l’Intérieur", soutient-il sur Iradio."Nous avons un ministre de l’Intérieur partial au service du président de la République alors que nous notre souhait était d’avoir un ministre de l’Intérieur impartial et neutre qui puisse non seulement gérer la sécurité intérieure et extérieure mais également dérouler un calendrier électoral normal et correct".