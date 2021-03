Menaces contre un juge d’instruction à Diourbel et sortie musclée de l’UMS : Rétropédalage du M2D

Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) est revenu sur sa dernière sortie qui a visiblement irrité l’Union des magistrats sénégalais (UMS). Cette dernière a rué dans les brancards, pour fustiger énergiquement ce qu’elle qualifie de «menaces» du M2D contre un juge d’instruction du tribunal de Diourbel, qui aurait refusé de libérer des manifestants placés sous mandat de dépôt.Dans un communiqué, le M2D précise à l’attention de l’UMS que «cette attitude n’était nullement destinée à jeter le discrédit sur la justice, ni ne visait à compromettre un juge».Le M2D dit reconnaître que «la justice, qui est l’un des piliers fondamentaux de la démocratie, ne doit nullement être affaiblie».Il réaffirme également «toute sa solidarité avec l’Union des magistrats sénégalais (UMS), notamment dans ses efforts pour une réforme constructive du système judiciaire, comme en témoignent les décisions progressistes et courageuses prises lors son dernier séminaire pour renforcer sa neutralité politique, son indépendance et son objectivité».Dans le sillage d’une synergie d’actions en vue du renforcement de l’Etat de droit, le M2D réitère son ouverture à «un dialogue constructif avec l’UMS et tous les acteurs».