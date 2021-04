Menaces de mort contre Maty 3 Pommes : Son avocate, Me Sonko, brise le silence

L'affaire est prise très au sérieux par la journaliste Maty 3 Pommes et son avocate.





En effet, «depuis quelques semaines, malgré son professionnalisme, Maty subit des pressions et des menaces de toutes sortes. Ces actes sont de nature à porter une atteinte grave aux droits de ma cliente et notamment à la liberté de la presse qui protège l'ensemble des journalistes», renseigne Me Aminata Sonko, joint par Seneweb.





Par conséquent, une plainte a été déposée et l'enquête est en cours. Selon nos informations, «ces menaces seraient proférées via des vidéos envoyées à la journaliste sénégalaise» établie en France depuis quelques années.





Ces menaces sont consécutives à l'affaire dite Sonko-Adji Sarr. Mais, d'après Me Sonko, Maty reste «déterminée, motivée à faire valoir ses droits».





Affaire à suivre.