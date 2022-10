Menaces sur le métier d’experts comptables : 80 % du marché sont tenus par des personnes non agréées





L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal (ONECCA) veut assainir leur secteur. L’exercice illégal de leur profession prend des proportions inquiétantes. La preuve 80 % du marché de la comptabilité sont tenus par des personnes qui ne sont pas habilitées. Ce chiffre a été dévoilé par le Président de l’Ordre des comptables, Mor Dieng qui a déclaré : « notre métier est infecté par l’intrusion de faussaires qui occupent, de surcroît, une bonne partie du marché. L'exercice illégal de la profession représente plus de 80 % du marché de la tenue de comptabilité ».

La conséquence, ces personnes qui exercent ce métier en toute illégalité dressent de faux bilans des entreprises et des institutions. Ces faux bilans pourraient avoir des incidences négatives sur la collecte des recettes fiscales de la part des services de l’Etat.

« Nous sommes dans une situation inquiétante. D'où la nécessité de réfléchir sur le développement de notre profession par rapport à l'évolution du numérique et la place de l'expert-comptable dans la cité. Ce dernier est un acteur incontournable. Il est garant de l'information financière’’, a argumenté Monsieur Dieng.

Si l’on se fie à ce dernier, l’exercice illégal de cette profession au Sénégal est ‘’ un fléau qui aggrave la situation du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons l’obligation de garantir les contrôles prévus pour limiter ou éradiquer le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». En somme, l’Onecca veut être un allié de l’Etat en matière de transparence et de renforcement de la fiabilité de l’information financière. C’est pour cela que l’Ordre préconise l’élaboration d’une bonne politique permettant d’avoir des informations financières fiables. Le Sénégal gagnerait à ce que ses collectivités territoriales soient auditées par des experts comptables, comme ça se fait en Côte d’Ivoire et dans beaucoup de pays africains selon cette organisation.