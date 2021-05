Menuisier abattu à Guédiawaye : Le propriétaire de l’arme arrêté

Suite et pas fin de l’affaire du menuisier de 17 ans abattu par balle par un collégien.



Le drame a eu lieu, mercredi, à Guédiawaye, plus précisément au quartier de Wakhinane-Nimzatt.



D. Ndao, propriétaire de l’arme à feu, a été arrêté et placé en garde à vue, rapporte L'Observateur dans sa parution du jour.



Aux dernières nouvelles, croit savoir le journal, il sera déféré, en même temps que le présumé meurtrier, ce jeudi.