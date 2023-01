Menuisier brûlé vif à Mbacké : Fin de cavale du fils d'un ex-capitaine de l'Administration pénitentiaire

Menuisier brûlé vif à Mbacké

Du nouveau dans l'affaire du menuisier de 28 ans qui a été aspergé de diluant avant d’être brûlé vif par M. C. Fall, carreleur, et A. Niane, fils d’un ancien capitaine de l’Administration pénitentiaire. Selon des sources de Seneweb, la police de Mbacké vient de mettre fin à la cavale du fils d'un ancien régisseur de la prison centrale de Diourbel. Ce présumé criminel était recherché depuis près un an. Détails !





Une altercation entre deux gangs avait viré au drame, à Mbacké, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2021. Au cours de cette rixe, un menuisier avait été aspergé de diluant puis brûlé vif par le carreleur M. C. Fall et A. Niane, fils d’un ancien capitaine de l’Administration pénitentiaire.





Retrouvé sur son lit d'hôpital, M. Diop avait donné sa version des faits aux enquêteurs du commissariat urbain de Mbacké, avant de succomber à ses blessures, plus tard. "J’ai été empoigné par A. Niane, et son camarade M. C. Fall m’a aspergé un liquide chaud avant de me brûler. J’ai couru pour chercher de l’aide dans une maison. Les habitants m'ont versé de l’eau avant de me déshabiller ", avait relaté l'homme âgé de 28 ans disposant d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 150 jours (5 mois). Malheureusement, il avait fini par succomber à ses blessures.





L'un des meurtriers a été arrêté juste après la bataille rangée





Le carreleur âgé de 35 ans avait été mis arrêts par la police. Mais le fils de l'ancien régisseur de la prison de Diourbel avait pris la fuite. Entendu sur procès-verbal, M. C. Fall avait reconnu les faits. "A. Niane a passé un sale quart d’heure entre les mains de jeunes Kaolackois. J’étais parti à sa rescousse. Il a aspergé du diluant M. Diop et j’ai pris un briquet pour mettre le feu sur lui", avait assumé le carreleur âgé de 35 ans devant les enquêteurs.





Au terme de l'enquête de la police de Mbacké, le mis en cause avait été déféré au parquet de Diourbel, le 18 janvier 2021. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en charge du dossier.





Le fils de l’ex-capitaine arrêté à Mbacké, après près d'un an de cavale





En patrouille vers 20 h, les hommes du commissaire Salif Camara ont interpellé un individu en état d’ivresse. Après vérification d'identité, un des limiers a réussi à identifier A. Niane, impliqué dans un crime depuis 2021, selon des sources de Seneweb proches du dossier.