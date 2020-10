Mère de Joël: « Mon fils avait réussi au concours des eaux et forêts, les résultats sont sortis après son assassinat »

De nouvelles révélations après la mort de l’étudiant Joël Celestin Phillips Ahyi. La section FRAPP de l’université Cheikh Anta DIOP qui était chez lui pour la présentation des condoléances a reçu les confidences de sa maman sous perfusion dévastée, et désorientée par ce ce qu’a subi son fils Joël. Pis, la mère de Joël confie aux étudiants que son seul et unique enfant Joël avait réussi au concours des eaux et forêts. Les résultats sont sortis après son assassinat.

Son père, malade depuis 10 ans est toujours sous le choc.





Sa famille ne demande actuellement rien d’autre que la justice.